Fratii Maior revin in Campionatul Mondial

Echipajul brasovean de raliuri format din Norbert si Francesca Maior revine in Campionatul Mondial de Juniori la startul etapei din Croatia. Brasovenii au terminat pe locul 9 etapa de debut, in Suedia, dupa o ultima zi excelenta in care au reusit sa castige una din probele speciale. Etapa din Croatia se anunta una dificila, vremea din ultima perioada fiind un factor ... citește toată știrea