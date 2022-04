FRF vrea controale mai stricte in raportarile financiare ale cluburilor

Presedintele FRF, Razvan Burleanu (foto), a declarat, miercuri, ca federatia isi doreste sa contribuie in viitor la sustenabilitatea cluburilor, astfel incat sa se reduca numarul gruparilor cu probleme financiare. El a vorbit si despre directiile de actiune in aceasta privinta."Aceste situatii nu o sa le putem elimina. Acelasi lucru il avem in orice sector de activitate, insolventa, faliment... Insolventa e un instrument, dar nu avem parghii de a interveni. Ce ne dorim e sa contribuim in ... citeste toata stirea