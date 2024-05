Frumoasa Camila Giorgi va spune adio tenisului

Sportiva italiana Camila Giorgi - foto - (32 de ani), care a castigat turneul WTA 1000 de la Montreal in 2021, si-a anuntat retragerea din activitate, a anuntat Federatia Italiana de Tenis.Giorgi, care a ajuns in 2018 pe locul 26 mondial, a jucat ultimul meci pe 23 martie, in turul 2 al turneului WTA 1000 de la Miami, unde a fost invinsa (6-1, 6-1) de poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial. De atunci, ea nu a mai aparut in competitie. Pe langa ... citește toată știrea