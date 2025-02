Frumoasa poveste a FunSports Cup merge mai departe

Cel mai mare si mai longeviv turneu de handbal pentru juniori desfasurat in tara noastra, FunSports Cup, va avea loc la finalul verii, mai exact intre 23 august si 5 septembrie, anuntandu-se, deja, a fi o adevarata sarbatoare a sportului. Ajunsa la editia cu numarul 11, competitia se va desfasura in sase sali brasovene, zeci de echipe din Romania si de peste hotare fiind asteptate la start.Pe langa traditionalele turnee de juniori 1, 2, 3 si 4, va avea loc, in premiera, o sectiune dedicata ... citește toată știrea