Gabi Iancu, la Hermannstadt pentru zece mii de euro pe luna

Gabi Iancu (foto) si-a gasit echipa chiar in ultima zi de mercato dn Liga 1. Fostul jucator al celor de la U Craiova 1948 va evolua pentru Hermannstadt pana la finalul acestui sezon, conform surselor digisport.ro. Atacantul a ajuns la gruparea din Sibiu din postura jucatorului liber de contract, astfel ca a putut primi un salariu consistent: 10.000 de euro pe luna. Ajuns in vara trecuta la U Craiova 1948, Gabi Iancu a bifat 17 partide in tricoul formatiei oltene. Gabi Iancu a semnat in vara cu ... citeste toata stirea