Gabi Iancu s-a intors la Viitorul Constanta

Gabi Iancu (foto) a revenit in Liga 1! Atacantul a semnat cu Farul Constanta si va fi pentru a patra oara jucatorul lui Gica Hagi. Jucatorul de 28 de ani a fost golgheterul Ligii 1, in sezonul 2019/2020, cu 18 goluri marcate. In varsta de 28 de ani (15 aprilie 1994), Gabriel Iancu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi si a mai evoluat pentru clubul nostru in perioada 2009 - ianuarie 2013, 1 iulie 2016 - 30 iunie 2017 si 1 iulie 2019 - 12 ianuarie 2021. Este golgheterul Ligii 1 in sezonul ... citeste toata stirea