Gabi Tamas a ramas aproape de Voluntari

Retras la finalul anului trecut, Gabriel Tamas (foto) a fost surprins acum in tribune la un meci din Superliga.Fostul fundas central a urmarit partida castigata de Sepsi, scor 4-0, in fata lui FC Voluntari. Gabriel Tamas a fost in tribune alaturi de oficialii ilfovenilor.La finalul anului trecut, Gabriel Tamas si-a anuntat retragerea din activitatea de fotbalist. In varsta de 40 de ani, Gabriel Tamas a evoluat in cariera sa la FC Brasov, Tractorul Brasov, FC Dinamo, Galatasaray Istanbul, ... citește toată știrea