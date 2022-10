Gabi Tamas s-a despartit cu scandal de Petrolul

La putin timp dupa meciul Petrolul - FCSB 0-2, Gabi Tamas (38 de ani) a cerut rezilierea contractului cu "Lupii Galbeni", iar conducerea clubului i-a acceptat solicitarea.Astfel, Tamas s-a despartit miercuri de Petrolul, iar in cursul aceleiasi zile a aparut o inregistrare in care fundasul are o reactie extrem de dura la adresa suporterilor ploiesteni, pe care nu s-a sfiit sa-i injure."Hai sa spun, daca vrei sa spunem pe romaneste... Ca am dezamagit suporterii... Eu vreau sa castig. Eu, ca ... citeste toata stirea