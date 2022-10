Gabi Tamas se antreneaza cu FC Brasov. Dan Alexa: "Este o enciclopedie de fotbal!"

Surpriza la antrenamentul de joi dimineata pe care FC Brasov l-a facut pe Stadionul Tineretului. La pregatire a ajuns si unul dintre cei mai buni fotbalisti pe care Brasovul l-a dat in ultima perioada, Gabi Tamas.Chiar daca deocamdata nu are drept de joc, dupa despartirea de Petrolul, Tamas a fost primit cu bratele deschise pentru a se antrena, acasa, cu trupa lui Dan Alexa."Gabi Tamas a fost motivat la primul antrenament. Asa cum e el de obicei. Vrea sa se antreneze pana in iarna cu noi. ... citeste toata stirea