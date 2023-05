Confruntarea 100% romaneasca din primul tur al calificarilor de la Roland Garros a fost castigata de catre Gabriela Ruse - foto - (25 de ani, locul 156 WTA), care a eliminat-o pe Jaqueline Cristian (24 de ani, 128 WTA). In competitia de la Paris, Gabriela Ruse s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4, intr-o ora si 13 minute. In turul doi al calificarilor la Roland Garros, Gabriela Ruse o va intalni pe favorita 25, jucatoarea belgiana Greet Minnen, numarul 119 WTA. In aceasta luna, Jaqueline Cristian a ... citeste toata stirea