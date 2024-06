Gabriela Ruse s-a oprit in semifinalele probei feminine de dublu la Roland Garros

Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a ratat calificarea in finala probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa, vineri, de cuplul italian Sara Errani/Jasmine Paolini, cu 1-6, 6-4, 6-1, in penultimul act. Ruse si Kostiuk au cedat dupa doua ore de joc in fata favoritelor numarul 11. Ruse si partenera sa au inceput foarte si au castigat clar primul set, cu 6-1, dupa o serie de sase ghemuri consecutive. Italiencele s-au impus ... citește toată știrea