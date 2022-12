Sportivii si antrenorii brasoveni care au obtinut rezultate deosebite in ultimul an competitional, individual sau pe echipe, vor fi recompensati cu premii in bani, de Consiliul Judetean Brasov, in cadrul evenimentului Gala Performantei in Sport.Continuand traditia ultimilor ani, Consiliul Judetean Brasov organizeaza evenimentul de premiere a celor mai buni sportivi si antrenori brasoveni din anul 2022 - Gala Performantei in ... citeste toata stirea