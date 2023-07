Olimpiu Morutan - foto - (24 de ani) a impresionat dupa revenirea la Galatasaray, iar staff-ul turcilor intentioneaza sa il pastreze pe roman din noul sezon.Cu toate acestea, Galatasaray nu ar refuza un transfer al lui Morutan, in cazul in care oferta ar fi una pe placul clubului.Zilele trecute, in Turcia a aparut informatia ca Olimpiu Morutan este dorit intens in Arabia Saudita, iar seicii ar fi gata sa puna " pe masa" 15 milioane de euro pentru transferul romanului.Ulterior, nu au mai ... citeste toata stirea