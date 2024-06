Galca a pus ochii si pe Boboc de la Voluntari

FC Voluntari a retrogradat in liga secunda, iar majoritatea jucatorilor vor parasit formatia ilfoveana. Radu Boboc (foto centru) a fost piesa de baza in angrenajul echipei, iar ofertele pentru serviciile fundasului nu intarzie sa apara. Se pare ca Universitatea Cluj se afla in tratative avanaste cu Boboc, iar in urmatoarele zile ar urma sa semneze contractul intre cele doua parti. Radu Boboc este cotat la 600.000 de euro pe Transfermarkt ... citește toată știrea