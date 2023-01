"Galop de sanatate" cu Stiinta Bacau

Corona Brasov a castigat la o diferenta uriasa, 50 de goluri, duelul din prima etapa a returului Diviziei A, cu Stiinta Bacau. Fetele lui Alin Bondar s-au impus cu 62-12 (30-4), ajungand astfel la cel de-al zecelea succes consecutiv, fara emotii, in tot atatea partide in liga secunda.Jocul cu Stiinta a fost parte a unui eveniment mai amplu, "O zi la Corona Brasov!", in cadrul caruia fanii brasoveni au putut urmari si partida de volei dintre formatia feminina a gruparii de sub Tampa si Poli ... citeste toata stirea