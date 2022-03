Razboiul din Ucraina a facut locuitorii din tara vecina sa se refugieze in Romania, dar si in alte state. Romanii nu au ezitat sa le sara in ajutor, printre acestia aflandu-se si multi sportivi. Florin Gardos (foto) este unul dintre ei. Fostul campion al Romaniei a anuntat pe retelele de socializare ca este dispus sa ajute refugiatii veniti din Ucraina. Gardos a inchiriat mai multe camere de hotel in Satu Mare. ... citeste toata stirea