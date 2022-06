Gareth Bale "coboara" de la Real Madrid, la Getafe

Dupa noua ani petrecuti la Real Madrid, Gareth Bale - foto - (32 de ani) a parasit echipa, iar acum se afla in cautarea unui nou angajament. La scurt timp dupa despartirea de Real, despre Bale s-a spus ca are oferte din Anglia, dar si din Spania. Cu toate acestea, fotbalistul galez nu a ajuns la niciun acord cu vreo echipa, insa ar fi luat o decizie importanta cu privire la viitorul sau.Potrivit jurnalistei Arancha Rodriguez, Bale isi doreste sa ramana in Madrid si este tentat sa accepte orice ... citeste toata stirea