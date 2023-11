Alejandro Garnacho (foto) a inscris un gol senzational in meciul dintre Everton si Manchester United. Fotbalistul lui Manchester United a marcat cu o foarfeca extraordinara care s-a oprit in vinclul portii lui Pickford. Alejandro Garnacho a inscris inca din minutul 3, deschizand scorul pentru United in jocul de pe Goodison Park. Oaspetii au castigat cu 3-0, Rashford (56 - penalty) si ... citeste toata stirea