FC Brasov este gata de derby-ul seriei din playout, contra Concordiei Chiajna. Dan Alexa vrea sa se impuna in meciul de sambata pentru a rezolva si matematic castigarea seriei. Cu toate acestea, spune ca nu va fi un meci usor, mai cu seama ca ilfovenii au un lot foarte bun, care pana in ultima clipa s-a batut pentru un loc in playoff."Intalnim principala contracandidata la castigarea acestui playout. O echipa foarte buna. Am avut un meci foarte greu cu ei si in sezonul regular. Formata din ... citeste toata stirea