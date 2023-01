Gavi calca apasat pe urmele lui Messi

Pablo Martin Paez Gavira (foto), cunoscut in lumea fotbalului drept Gavi, este unul dintre cei mai promitatori jucatori care au iesit vreodata din academia Barcelonei, "La Masia". Nascut la Los Palacios y Villafranca, un orasel de numai 35.000 de locuitori, Gavi a inceput fotbalul la La Liara, iar in 2013 a ajuns la academia celor de la Betis Sevilla. Gavi a atras repede privirile cu jocul sau de la mijocul terenului, iar in 2015 a facut un pas urias. Un pas care avea sa-i schimbe cariera si, ... citeste toata stirea