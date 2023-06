Zoran Petrovic este, oficial, jucatorul Petrolului Ploiesti, fotbalistul muntenegrean facand jonctiunea, duminica, cu noii sai colegi, in cantonamentul de la Rogla.Campion al Muntenegrului in ultima editie de campionat, cu Buducnost Podgorica, Zoran Petrovic (25 ani) vine sa intareasca ofensiva echipei ploiestene. Fost international "U21" al tarii sale, "Zoki" este un atacant central de meserie, dar poate evolua atat in banda dreapta, cat si pe alte pozitii ale compartimentului ofensiv: "Sunt ... citeste toata stirea