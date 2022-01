Atacantul George Puscas (25 de ani) a inscris un gol in partida Kidderminster - Reading, din Cupa Angliei.Atacantul a spart gheata dupa ce nu a mai marcat din 5 aprilie 2021. Azi, Puscas a marcat impotriva lui Kidderminster, formatie care activeaza in al saselea esalon valoric al Angliei.Internationalul roman a sutat puternic din interiorul careului in minutul 45+2. Pana la urma, Kidderminster a revenit si s-a impus ... citeste toata stirea