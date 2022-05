George Puscas, desemnat jucatorul lunii pentru Pisa!

George Puscas - foto - (26 ani) a fost desemnat jucatorul lunii pentru Pisa. Atacantul roman cotat la 2.5 milioane de euro a marcat pe banda rulanta, iar italienii au decis sa il recompenseze cu titlul de cel mai bun jucator al lunii aprilie. Recent, George Puscas a marcat un nou gol pentru Pisa. A punctat in confruntarea din deplasare cu Frosinone, scor 2-1, din ultima etapa a sezonului de Serie B. Romanul a marcat in minutul 16, cu o reluare pe spate din sase metri. George Puscas are 8 ... citeste toata stirea