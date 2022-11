Gerard Pique si-a anuntat retragerea. Fundasul de 35 de ani de la Barcelona va juca sambata ultimul meci din cariera sa

Pique a anuntat incheierea carierei intr-un mesaj video postat pe contul sau de Twitter. Fundasul spaniol a castigat de trei ori Liga Campionilor si de opt ori campionatul intern cu Barcelona. A fost selectionat de 102 ori in echipa nationala, iar in 2010 a castigat Cupa Mondiala."Fotbalul mi-a dat totul, Barcelona mi-a dat totul. Voi, fanii, mi-ati dat totul. Si acum ca visele acestui copil s-au implinit, vreau sa va spun ca am decis ca este momentul ca aceasta calatorie sa ia sfarsit", a ... citeste toata stirea