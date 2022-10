Gest nelalocul lui al liderului WTA, Iga Swiatek

Iga Swiatek - foto - (21 de ani), numarul unu mondial, a castigat turneul WTA 500 de la San Diego (California), dotat cu premii totale de 757.900 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe croata Donna Vekic (26 de ani, 47 WTA), cu 6-3, 3-6, 6-0. In incercarea de a-si intimida adversara din finala turneului de la San Diego, Iga Swiatek a inceput sa ridice si sa fluture bratele in timpul unui punct in care Donna Vekic se afla in avantaj, in setul secund. Pentru modul in care a ... citeste toata stirea