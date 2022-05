Gesturi lipsite de suflet din partea fanilor Realului

Real Madrid a pierdut derby-ul capitalei Spaniei, 0-1 in fata lui Atletico Madrid, intr-un meci in care Carlo Ancelotti, antrenorul "galacticilor", l-a titularizat in premiera in acest sezon de La Liga pe portarul ucrainean Andriy Lunin (23 de ani). Cu titlul deja acontat, partida de pe Wanda Metropolitano nu a avut o miza importanta pentru Real Madrid, astfel Ancelotti a folosit inca de la inceput jucatori precum Lunin, Lucas Vazquez, Vallejo sau Mariano Diaz, care au prins mai putine minute ... citeste toata stirea