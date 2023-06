In penultima etapa din playoff-ul Ligii a 4-a Brasov s-a jucat un meci de traditie la acest nivel, Cetatenii Ghimbav primind vizita lui ACSM Codlea. Cu 2-1 s-au impus ghimbasenii, sambata, acelasi scor cu care Ciucas Tarlungeni a castigat, miercurea trecuta, duelul cu Inter Cristian, in urma caruia baietii lui Ionut Mitroi si Marian Cristescu si-au primit medaliile de campioni judeteni. ACS Steagu Rosu Brasov a stat in etapa a noua din playoff.Tarlungeniul este prima in clasament, cu 67 de ... citeste toata stirea