Ghimbasenii au inceput playoff-ul cu o infrangere la Sighisoara

Start in play-off-ul Diviziei A de handbal masculin. In prima etapa din play-off-ul Diviziei A de handbal masculin, CSO Teutonii Ghimbav a cedat, in deplasare, in fata celor de la CSM Sighisoara, scor 36-30, noteaza Radio Romania Brasov.Ghimbasenii au fost dominati inca din prima parte a meciului, ... citește toată știrea