Ghimbavul ramane fara victorie in Divizia A feminina

Echipa feminina a CSO Teutonii Ghimbav a evoluat, luni seara, in deplasare la Odorheiu Secuiesc. Partida contra HC Harghita a fost ultima din programul etapei a treia, in cele doua serii ale Diviziei A. Ghimbasencele au pierdut cu 30-23, dupa ce la pauza au fost conduse cu un gol, 16-15.Virag (5), Dragomirescu (4), Ciobotarul (4), Jiga (3), Golani (3), Cretu (2), Lacatus (1), Bitay (1) au fost marcatoarele echipei pregatite de Cristina Romila si Liliana Stefan.Amintim ca in primul joc al ... citește toată știrea