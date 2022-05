Giani Kirita, talentat si in MMA!

Giani Kirita - foto - (45 de ani) a semnat un contract cu promotia RXF la sfarsitul lui februarie, iar aproximativ trei luni mai tarziu si-a facut si debutul in cusca de MMA. Fostul fotbalist, cunoscut pentru duritatea de care dadea dovada pe terenul de fotbal, dar si in declaratii, nu a dezamagit nici in ring.In cadrul galei RXF Superstar Edition, Kirita a debutat in MMA marti seara, intr-o lupta contra lui Andi Constantin (31 de ani), cunoscut pentru participarea la mai multe reality show-uri. ... citeste toata stirea