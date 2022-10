Gica Hagi si-a asigurat batranetile, vor avea grija copiii sai

Gica Hagi (57 de ani) a dezvaluit ce pretentii are de la cei doi copii ai sai, Kira (26 de ani) si Ianis (23 de ani), in momentul in care el va ajunge la batranete. "Regele" sustine ca si-a educat copiii cum si-a dorit si ca isi doreste ca acestia sa-l intretina in momentul in care va iesi la pensie.Intrata in direct prin telefon, Kira Hagi a fost intrebata pentru ce ii este recunoscatoare tatalui sau. "Pentru foarte multe lucruri ii sunt recunoscatoare, dar va spun doar unul. Ii sunt foarte ... citeste toata stirea