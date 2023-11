FCSB ar putea fi obligata de UEFA sa dea banii inapoi dupa ce a pierdut palmaresul Stelei. Pe 23 octombrie 2023, Curtea de Apel Bucuresti a venit cu pronuntarea in decizia din dosarul pentru palmaresul Stelei.Printre altele, potrivit judecatorilor, Steaua a ramas cu palmaresul de la infiintare pana in 1998. Cupa Campionilor Europeni, castigata in 1986, a ramas, astfel, la Steaua. FCSB a cerut ca instanta sa recunoasca faptul ca a folosit legal palmaresul Stelei, in perioada 2003-2017, dar ... citeste toata stirea