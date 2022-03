Gigi Becali, gest filantropic pentru Dinamo Kiev U19

Invazia declansata de Rusia in Ucraina, pe 24 februarie, cand UEFA ura o zi buna tuturor, a facut imposibila desfasurarea oricarei activitati normale in tara vecina Romaniei. Fotbalul nu avea cum sa faca exceptie, iar oficialii federatiei de la Kiev au decis rapid suspendarea tuturor campionatelor interne chiar in ziua lansarii primelor bombe. Insa participarea in competitiile internationale nu a fost suspendata, desi pregatirile echipelor sunt mult mai dificile. Dinamo Kiev U19 urmeaza sa ... citeste toata stirea