Gigi Becali i-a fixat noul pret lui Edjouma dupa golul marcat cu CFR

Malcom Edjouma (foto centru) a marcat golul victoriei, pentru FCSB, in fata campioanei CFR Cluj. Gigi Becali sustine ca, dupa golul marcat in derby-ul cu CFR Cluj, noul pret ,al lui Malcom Edjouma este de doua milioane de euro. Malcom Edjouma a fost transferat de FCSB, in februarie 2022, de la FC Botosani, pentru 330.000 de euro. "Edjouma, foarte bun! M-a sunat, asta, impresarul. I-am zis ca acum nu mai vreau 1,4 milioane. Am cerut doua milioane, pentru ca nu vreau sa-l dau", a declarat Gigi ... citeste toata stirea