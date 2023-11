Victoria cu 1-0 din derby-ul cu Dinamo nu l-a multumit pe Gigi Becali (foto). Patronul de la FCSB a anuntat ca ii va baga in sedinta pe Charalambous si Pintilii. "Dupa doua saptamani, tot timpul cand facem o pauza, nu suntem prea bine. Asta nu e in regula. Jucatorii valorosi trebuie sa joace oricand si dupa o luna daca fac pauza. N-avem un atacant valoros. Mai ne trebuie si un *8-ar*. Asta e concluzia mea. Eu vreau un stil de joc ca in strainatate. Am 1-0, dar tot la mine e mingea, am 2-0, dar ... citeste toata stirea