In cursul zilei de marti, 4 iulie, Gigi Becali (65 de ani) a dezvaluit ca derby-ul dintre FCSB si Dinamo se va disputa pe arena din Ghencea. Afaceristul din Pipera isi doreste ca meciul revenirii FCSB-ului in Ghencea sa fie chiar cel cu Dinamo, programat pe 22 iulie, de la ora 21:30. La doar cateva ore dupa anuntul optimist facut de Gigi Becali, Marius Lacatus a fost pus sa comenteze aceasta situatie. El isi mentine parerea, aceea ca FCSB nu ar trebui sa joace in Ghencea, si a dezvaluit ce va ... citeste toata stirea