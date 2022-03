Gigi Becali ii va mari din nou contractul lui Octavian Popescu

Gigi Becali (63 de ani), finantatorul celor de la FCSB, este foarte incantat de prestatiile lui Octavian Popescu (19 ani) din acest sezon. Tavi Popescu a marcat si in FCSB - Farul 2-0. Milionarul din Pipera a spus ca a luat in calcul posibilitatea de a-i mari contractul si a dezvaluit si cand va face asta. 3.000 de euro castiga in acest moment Popescu la FCSB. "O sa vorbim de salariul lui in vara. Crezi ca il lasam asa? Eu nu mai vorbesc de oferte despre Octavian Popescu decat in perioada ... citeste toata stirea