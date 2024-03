Gigi Becali, in "cantonament" pentru o saptamana

Gigi Becali a disparut din spatiul public dupa prima etapa din play-off, care a consolidat pozitia echipei sale in fruntea clasamentului. Finantatorul FCSB sta departe de polemici in aceasta perioada si s-a desprins total de ceea ce se intampla in Superliga. Mihai Stoica a dezvaluit locul in care e plecat miliardarul, dar si faptul ca nu au luat legatura nici macar ... citește toată știrea