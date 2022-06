Gigi Becali l-a "ingropat" in bani pe Joyskim Dawa

Patronul FCSB a cedat la negocieri si i-a oferit camerunezului salariul dorit. Gigi Becali (foto) i-a oferit si o prima de instalare de 30.000 de euro. De asemenea, fundasul a mai obtinut un bonus de 30.000 de euro in cazul in care FCSB ajunge in grupele Conference League. Joyskim Dawa a negociat personal cu Gigi Becali transferul la FCSB. Mutarea fundasului de la Botosani la FCSB intrase in impas, asta dupa ce sambata Gigi Becali l-a dat ca sigur la FCSB. "Dawa a semnat cu FCSB pentru doua ... citeste toata stirea