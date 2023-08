Valentin Gheorghe a revenit la FCSB in aceasta vara, dupa ce i-a expirat imprumutul la Umraniyespor, formatie din prima liga din Turcia. Desi nu face parte din lotul activ, Gigi Becali il vrea in continuare pe Valentin Gheorghe la FCSB. Asta dupa ce doua echipe din Liga 1 si-au manifestat interesul pentru acesta. UTA si U Cluj il voiau pe mijlocasul de 29 de ani, sub forma de imprumut. Valentin Gheorghe este rezerva la FCSB, si a evoluat in acest start de sezon intr-un singur meci. Mijlocasul a ... citeste toata stirea