Gigi Becali se teme de "falimentul familiei"

Gigi Becali a facut declaratii surprinzatoare si a anuntat ca se teme de "falimentul familiei". Patronul lui FCSB a luat o decizie importanta in ceea ce priveste averea lui uriasa. Latifundiarul din Pipera s-a razgandit si nu vrea sa le mai lase mostenire, fetelor sale, echipa de fotbal. Gigi Becali e sigur ca, in cazul in care ar face asta, Teodora, Alexandra si Cristina ar avea de suferit. Omul de afaceri i-a dat exemplu pe cei care i-au fost rivali in ultimele decenii. Acesta este si motivul ... citeste toata stirea