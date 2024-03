Gigi Becali vrea din nou sa renunte la FCSB

Gigi Becali - foto - (65 de ani) sustine din nou ca vrea sa renunte la FCSB. Noul proprietar al echipei ar putea fi ginerele sau, Mihai Teodor Mincu. Patronul FCSB este din nou dezamagit si din nou spune ca este dispus sa renunte la echipa. Esecul cu 4-0 in fata Rapidului l-a facut pe Gigi Becali sa bata in retragere. Ironia sortii este ca, ultima data cand a anuntat ca renunta la FCSB, a fost tot dupa un meci cu Rapid, in finalul sezonului trecut, cand echipa sa a pierdut cu 1-0 in Giulesti. ... citește toată știrea