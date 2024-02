FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, pe Arena Nationala, in compania echipei Farul Constanta, in etapa a XXIV-a a Superligii. Farul a avut un gol anulat in urma consultarii VAR, dar a reusit egalarea in minutul 90+4, din penalty, acordat tot dupa consultarea VAR. Meciul s-a disputat in ziua in care Gheorghe Hagi a implinit 59 de ani. Pentru FCSB a marcat Alhassan (55). In minutul 58, Louis Munteanu a marcat pentru Farul, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid dupa ... citeste toata stirea