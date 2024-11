Gilardino a fost demis de Genoa

Genoa, aflata in prezent pe locul 17 in Serie A, a anuntat marti demiterea antrenorului sau Alberto Gilardino (foto), iar francezul Patrick Vieira este de asteptat sa-i succeada, scrie AFP."Genoa CFC anunta ca Alberto Gilardino a fost eliberat din functie", a declarat clubul italian pe contul sau de X.Gilardino, fost international italian, in varsta de 42 de ani, antreneaza prima echipa a clubului din decembrie 2022, dupa ce a pregatit formatia Under 19.Potrivit presei sportive din Italia, ... citește toată știrea