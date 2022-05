Gino Iorgulescu, reales in functia de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Acesta conduce LPF din 2013 si a fost singurul candidat la aceste alegeri

Fostul fotbalist Gino Iorgulescu a fost reales, marti, in functia de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, el fiind singurul candidat la alegerile desfasurate in cadrul Adunarii Generale a LPF.Iorgulescu, aflat la conducerea forului din 2013, a fost votat in unanimitate de reprezentantii celor 16 cluburi din Liga I care formeaza Liga Profesionista de Fotbal, a declarat, pentru Agerpres, secretarul general Justin Stefan.Situatia de la alegerile LPF a fost similara cu cea de la ... citeste toata stirea