Giovani Becali s-a speriat de cadoul primit de la Ahmetov

Ioan Becali (foto) a facut o dezvaluire de senzatie. Fostul agent FIFA a spus ca s-a speriat in momentul in care a primit un cadou de la Rinat Ahmetov. "Am crezut ca e o bomba", a fost dezvaluirea lui Giovanni Becali. Patronul celor de la Sahtior Donetk are o relatie apropiata cu Ioan Becali si, la un moment dat, chiar i-a facut cadou un ceas. "Am primit multe cadouri de-a lungul timpului. Unul mi-a ramas ca e foarte scump, a fost adus greu si are o greutate enorma. Cand l-a descarcat la ... citeste toata stirea