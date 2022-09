Giovani il vede pe Edi Iordanescu in continuare pe banca "nationalei"

Romania a retrogradat in Liga C, desi a invins-o pe teren propriu pe Bosnia si Hertegovina, scor 4-1, in cadrul ultimei etape a fazei grupelor din Liga Natiunilor. Cele doua selectionate au incheiat cu 7 puncte fiecare, insa cele doua infrangeri cu Muntenegru, 0-2 in tur si 0-3 in retur, au trimis echipa lui Edi Iordanescu intr-un esalon inferior. Desi Romania nu si-a indeplinit obiectivul de a ramane in Liga B la finalul acestei campanii, Giovanni Becali (70 de ani) crede ca FRF ar trebui sa ... citeste toata stirea