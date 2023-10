FCU Craiova 1948 a obtinut un egal in extremis pe terenul lui Poli Iasi, scor 1-1, intr-un meci din etapa a 13-a Superligii. La debutul pe banca echipei patronate de Adrian Mititelu, Giovanni Costantino, a laudat atmosfera din Copou, dar si nivelul fotbalului din Romania.Noul antrenor al lui FCU Craiova 1948, Giovanni Costantino, se astepta ca FCU sa egaleze in 10 oameni. "Nu am inceput prea bine partida, dar pas cu pas ne-am revenit. Ne-am facut planul, dar nu sutam. Puteam sa sutam de vreo ... citeste toata stirea