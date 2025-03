Gloria Buzau a anuntat rezilierea contractului cu Eugen Neagoe

Clubul de fotbal Gloria Buzau a anuntat, luni, rezilierea de comun acord a contractului cu antrenorul Eugen Neagoe (foto), la o zi dupa infrangerea cu 0-6 suferita in partida cu CFR Cluj, ultima a sezonului regulat al Superligii. "Gloria Buzau a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabila a relatiilor contractuale cu antrenorul Eugen Neagoe. Ii multumim pentru activitatea depusa pe banca tehnica a echipei noastre si ii uram succes in continuare in cariera sa de antrenor", informeaza ... citește toată știrea