Goian crede ca Rapidul a facut o alegere buna cu Neil Lennon

Dorin Goian (foto), fost jucator al celor de la Rangers (2011-2013), a vorbit despre numirea lui Neil Lennon (52 de ani), fost adversar din Scotia, la Rapid. In perioada in care antrenorul nord-irlandez o antrena pe rivala din Glasgow, Celtic a cucerit doua titluri si o Cupa a Scotiei. Romanul crede ca principalele probleme ale lui Neil Lennon ar putea fi reprezentate de diferenta de mentalitate, dar si adaptarea tehnicianului in Superliga. Neil Lennon a fost prezentat drept noul antrenor al ... citește toată știrea